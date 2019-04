En este sentido, el camión de reciclables pasará por San Andrés los sábados a la mañana, a partir de las 10; por Malaver los martes y por Villa Ballester los jueves, en ambos casos a partir de las 13. En caso de no estar en el domicilio, podrán acercar sus bolsas a cualquiera de los puntos verdes instalados en la ciudad.

This site is protected by wp-copyrightpro.com