El público asistente opinó. “Venimos a ver a la banda de mi ahijado Santiago. Me parece maravilloso, es una buena oportunidad para los chicos que les ofrece el Municipio”, dijo Miriam, de San Fernando.

Diego, guitarrista y cantante de “Severino”, agregó: “Estamos acá, esperando ansiosos salir a tocar. Somos un quinteto de zona norte, algunos de San Fernando. Somos dos guitarras, Pablito toca la otra, Fati es vocalista, tecladista y atrás tenemos al bajista y baterista que siempre están marcando la base. Bancamos mucho que los municipios se hagan cargo de esta parte de la cultura. Para nosotros es un placer venir y tocar en este teatro de primera, la atención también, y ni hablar de la entrada gratis para el público, así que como proyecto cultural me parece impecable. Movemos gente de la zona que están chochos de venir acá a disfrutar de un buen sonido”.

“En nuestro caso, la verdad es que no son muchas las oportunidades que tuvimos de estar en la zona el último año, y hoy en uno de los lugares más lindos de la zona norte, donde vivimos, nos pone muy contentos, nerviosos y ansiosos, todo al mismo tiempo”, concluyó.