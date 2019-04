“Los datos de las pruebas Aprender no sólo le sirven a un gobierno para diseñar estrategias o planes, sino también a las escuelas. En 2018, más del 70% de las instituciones educativas tomaron su reporte de resultados, para trabajar en la mejora de los aprendizajes de sus alumnos. Comprendiendo lo positivo de contar con información sobre el rendimiento de los estudiantes en su escuela”, concluyó.

“Creemos que estas pruebas son una muy buena herramienta para saber dónde estamos parados, porque ese es el primer paso para seguir mejorando la calidad educativa. Es importante poder medir en términos cuantitativos y con criterios unificados para poder sacar conclusiones e implementar planes de mejora con la posibilidad de evaluar los resultados”, destacó Jorge Macri, intendente de Vicente López, y asimismo indicó que: “Es necesario comprender la realidad particular de cada escuela, teniendo en cuenta aspectos como la ubicación, el nivel socio-económico de los alumnos, la historia de la institución y el proyecto educativo, entre otros factores”.