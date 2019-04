Otra vecina, Silvia, recordó como fue el tiempo de espera. “Pasé 34 años esperando este momento -dijo- y estoy muy contenta. Feliz como si hubiese tenido otro hijo. Fue ansiado desde que lo empezamos a tramitar. Solían haber inconvenientes y no salía, pero hoy finalmente se hizo realidad”. También comentó su caso Mónica, quien señaló que “gracias a Dios hoy tenemos las escrituras en mano y es una felicidad inmensa”.

Las familias presentes celebraron la posesión de los títulos de propiedad sobre sus viviendas. La sanfernandina Rosa exclamó: “Estuve esperando 32 años y me siento aliviada. Es algo que no puedo expresar de la alegría que se siente. Es una bendición de Dios”.