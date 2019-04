Las plazas son muy importantes dentro de los barrios, y en Malvinas Argentinas había una carencia de ellas. “Tenemos el Predio Municipal, pero no a todos les queda cerca. Hay familias que quizás tienen 3 o 4 nenes y tomarse el colectivo para ir hasta allá, les implica entre la ida y la vuelta 150 pesos o más. En estos tiempos es muy difícil, no hay presupuesto que aguante. Por eso recuperar los espacios públicos para que los tengan más cerca de sus casas, genera que todos accedan al derecho de tener oportunidad de disfrutar de la vida saludable y de despejarse en familia”, aseguró el intendente.

El jefe comunal afirmó: “Este lugar era conocido como ‘El triángulo’ porque era un lugar oscuro, sin casi nada y la gente no lo podía disfrutar de la mejor manera. Con esta obra, recuperando este espacio público, las familias van a ser partícipes, y le sumamos el corredor que estamos haciendo en la calle Seguí que también va a transformar la zona”.