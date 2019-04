Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, destacó la importancia de fortalecer el mantener un vínculo activo con el Municipio: “Vinimos a conocer a la gestión ya que somos una comisión directiva nueva que asumió hace tres meses y todavía no habíamos tenido vinculación con el Municipio. Fue una reunión de trabajo donde encontramos cosas en común con un Municipio inclusivo, abierto y con el que podemos trabajar en las misiones que tenemos en contra de la discriminación”.

“Fue una linda reunión de trabajo. Tenemos muchos vecinos de la comunidad judía y por eso planteamos varios proyectos para trabajar juntos en lo social desde la institución. Nosotros con todas las instituciones de San Fernando priorizamos el trabajo por todo el aporte que hacen en contención, inclusión e integración. Son tareas que si no hicieran ellas, debería hacer el Estado. Por eso siempre les agradecemos”, afirmó el jefe comunal.