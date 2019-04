Y solicitó la inmediata intervención de las autoridades competentes. “Más ajuste, más tarifazos y los vecinos que viajan en el tren ven su vida en peligro en cada viaje por eso les pedimos a los funcionarios que se ocupen de esta obra que no avanza y que genera inseguridad y malestar entre los usuarios”, completó.

Respecto de los responsables de estas anomalías que pueden terminar en fatalidad, Vivona dijo: “El Estado es responsable de cómo se viaja, de las condiciones en que están los accesos, y de cada vida que viaja en el Belgrano Norte. Como el terraplén que está cediendo a la altura del Camino Buen Ayre, este puente podría caerse en cualquier momento porque lo que lo sostiene no es seguro. Tenemos que evitar cualquier situación que traiga más dolor y tristeza a la que se vive a diario en la provincia con el actual contexto económico y social”.

El tren Belgrano Norte de Ferrovías sigue en estado de alerta. El puente que une las estaciones Grand Bourg y Tierras Altas está a punto de derrumbarse, solo lo sostienen tarimas y un poco de concreto que no se apoya en ninguna superficie segura.