La inseguridad, la falta de presencia del Estado y la miseria, hacen de José C. Paz una ciudad invivible....

Sucedió en el partido de José C. Paz. Testigos aseguran que corría una picada en contramano. A causa...

Como segunda medida, el equipo recorrió otros lugares que fueron señalados por los vecinos, como las plazas ubicadas en Remigio López y Paso; Aristóbulo del Valle y Cruz del Sur; y Defensa y Aristóbulo del Valle. En esta última, algunos vecinos del lugar se tornaron agresivos con el personal y rompieron la luneta de uno de los móviles porque no querían que la policía detuviera a dos hombres que tenían drogas en su poder.