Viviana, vecina de El Zorzal comentó: “Me enteré que ‘Tigre con vos’ llegaba al barrio y no dudé en venir. Aproveché e hice de todo, vacunación, libreta sanitaria, tramitaciones con la tarjeta Soy Tigre y también traje a castrar a mi mascota”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com