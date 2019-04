José Luis Nogueira, secretario general de la Seccional San Martín – Tres de Febrero de SUTEBA, conversó con SMnoticias y se refirió a la discusión paritaria que sostienen los docentes con el gobierno de la Provincia. Si bien reconoció que “tuvo una amplia aceptación”, aclaró que la aprobación de la propuesta del Estado bonaerense está condicionada a cuatro ítems reclamados por los sindicatos. Asimismo, hizo hincapié en los problemas de infraestructura en las escuelas, y reclamó que “no se subejecuten” los presupuestos del área de Educación.

“El pasado lunes, el plenario general de SUTEBA puso algunos condicionamientos para la aprobación de esta propuesta salarial, que tuvo una amplia aceptación en la Provincia”, indicó el gremialista. “Buscamos recuperar una parte de lo perdido en 2018, y obtuvimos una clausula gatillo, que es una garantía de que no vamos a perder sueldo ante la inflación. Cada tres meses tendremos ajustes automáticos”, expuso, pero aclaró que “acá no se trata solo de lo salarial”. En ese sentido, habló de cuatro puntos que le plantearon al gobierno para terminar de cerrar el acuerdo.

“Tenemos problemas de infraestructura, y varias escuelas de San Martín y Tres de Febrero no tienen la presencia del estado en términos de inversión e inspección”, dijo, hablando del primero de esos ítems. “Hace poco una nena se cayó a un pozo en el patio de la Secundaria 6 de Billinghurst; y no sabemos si explotó o se incendió una cocina en el Centro Educativo Complementario 801 de San Martín hace algunos días”, denunció, y lanzó: “Hay arreglos mal hechos o no hechos, y la Provincia tiene que hacerse cargo y no lo está haciendo”.

Nogueira reveló que otro punto es el tema del Servicio Alimentario Escolar. “Si bien aumentó el cupo por chico de los comedores, hoy la cantidad de pibes que se arriman a comer son muchos más. El cupo aumentó, pero las cantidades no alcanzan”, sostuvo. A continuación, indicó que los gremios reclaman “que cese la persecución a muchos directores en la Provincia, a quienes no les permiten usar su derecho a hacer huelga”; y también “que queden sin efecto los descuentos por días de paro, que afectan el salario de los docentes”.

“El acuerdo no se firmó todavía. Esperamos que el gobierno acuerde estos cuatro ítems”, manifestó, y opinó: “Estamos frente a un gobierno que con sus políticas deteriora el tejido laboral y social. Parece que no escuchan los reclamos o bien tienen un mandato del Fondo Monetario para seguir profundizando estas políticas”.

Para el hombre de la Seccional San Martín – Tres de Febrero de SUTEBA, “si hay disposición no tendría que haber conflicto”, pero ilustró su postura remarcando que “este gobierno siempre convoca a la paritaria en el mes de febrero, y no hace falta esperar hasta esa fecha”. “Hoy estamos definiendo un acuerdo a un mes de empezadas las clases, cuando podríamos haber empezado a discutir en enero”, añadió.

“El gobierno tiene que entender que la educación no es un gasto. Dijeron que se iban a construir tres mil jardines y en San Martín no vimos ninguno, y hacen falta. Tampoco se están construyendo ni arreglando escuelas”, aseveró. “La respuesta del gobierno tiene que ser no subejecutar presupuestos asignados para la infraestructura educativa y generar las obras necesarias, que hoy están ausentes”.

Ante la pregunta por el efecto que lo electoral tiene sobre la discusión paritaria, el dirigente explicó que “nuestra lucha no tiene que ver con lo electoral”. “Venimos hace un año y medio luchando para que el gobierno entienda que en este proceso inflacionario los docentes necesitan una clausula gatillo que se aplique y haya ajustes automáticos a los salarios. Si porque hay elecciones resolviendo esto se favorece, es un tema del gobierno. Nosotros creemos que se tiene que favorecer al trabajador, que tiene que sostener su poder adquisitivo, que también se tiene que mejorar la infraestructura y la educación en general”, enfatizó.

“El año pasado, la desidia del gobierno se llevó la vida de dos compañeros de Moreno. A partir de ahí el gobierno tomó la decisión de revisar el tema gas en todas las escuelas. Obviamente en muchísimas escuelas hubo pérdidas, pero en lugar de arreglarlas se cerró el gas”, prosiguió. “Estamos entrando en el período invernal, y los pibes no pueden comer comidas frías simplemente porque no hay gas y no se puede cocinar. Tampoco pueden morirse de frío en aulas que no tienen las mejores condiciones para enseñar y aprender”, subrayó, y añadió: “Queremos escuelas seguras y condiciones de trabajo normales. Siempre hubo problemas de infraestructura, pero teníamos mesas de trabajo donde podíamos debatir y poner a consideración situaciones de infraestructura en los distritos. Hoy no están esos ámbitos”, amplió.

“Los problemas están en todos los distritos”, reconoció José Luis Nogueira, pero hizo una salvedad. “En San Martín lo que tenemos es un intendente está invirtiendo el Fondo Educativo en las escuelas, a través de distintos planes municipales”, ponderó, y aseguró que “no ocurre lo mismo en Tres de Febrero, donde no sabemos en qué se usa ese dinero”. “A veces nos enteramos que va a un jardín municipal o una escuela, pero no siempre sabemos a dónde va”, agregó. “La infraestructura es central, porque hace a las condiciones de seguridad de los chicos y los docentes”, cerró.

Para concluir la nota, denunció que en toda la Provincia “muchos docentes no cobraron porque no se hicieron las altas como corresponde o por diversos problemas administrativos”. “Hay docentes que venían cobrando 15 o 20 mil pesos, sueldos al límite con la línea de pobreza, y están dejando de cobrar 5 mil pesos o un cargo entero. Estamos hablando de una situación muy complicada”. “Estamos pidiendo que esto se normalice”, finalizó.