Y su compañera Laura, mamá de Joel, agregó: “Nuestra sede está en Malvinas Argentinas 3545, si se quieren acercar papás que están con el diagnóstico reciente, o si no por nuestro espacio en Facebook. Gracias a estos eventos que hacemos, se unieron más papás y la gente de San Fernando ahora conoce qué es el autismo”.

“Lo que hacemos como entidad, cuando los papás llegan y está recién diagnosticada o tiene alguna presunción, es guiarlos en los pasos que tienen que seguir, porque recorrimos ese camino y sabemos sobre terapias, certificados, cómo tener una obra social cuando no la tienen, porque el Estado no nos proporciona lo que salen las terapias, que son muy costosas. Nos dedicamos a los padres de San Fernando que recién arrancan con el diagnóstico. Los esperamos, los ayudamos y contenemos entre todos”, finalizó.

También estuvo María Laura Vicenti, coordinadora del Centro de Ciegos y del área de Discapacidad, quien señaló que “el Municipio tiene mucho compromiso con la discapacidad, brindando todo el apoyo estando presentes aquí, es una temática sensible que nos involucra a todos, y que no podemos dejar afuera en un mundo de información y comunicación de todo tipo de inclusividad, por eso estamos muy contentos de participar de esta jornada”.