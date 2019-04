El precandidato a presidente por Alternativa Federal insistió: “El gobierno y el kirchnerismo son socios en la medida que no haya una alternativa en Argentina. Somos la mayoría de los argentinos que queremos salir de esta grieta”.

“Queremos que Alternativa Federal sea un canal de expresión para muchísimos argentinos que quieren que cambie el gobierno pero no quiere que vuelva el kirchnerismo”, expresó el salteño luego de la reunión con Miguel Saredi, que es uno de los referentes y armadores de la candidatura a presidente de Urtubey en la provincia de Buenos Aires.