La inseguridad, la falta de presencia del Estado y la miseria, hacen de José C. Paz una ciudad invivible....

“Se burló de todos, no le importó nada. Encima, lo liberaron a la media hora y no sabemos dónde está. Es todo una vergüenza, acá hay una familia destrozada”, dijo la familia del joven fallecido a los medios.

“Ella no murió pero tiene múltiples fracturas de fémur, de clavícula, costillas y tibia. Por todos lados está quebrada. Tal vez no vuelva a caminar, pero está viva”, relató una amiga de la chica a Crónica.

El joven, que trabajaba como recolector de residuos, murió después de agonizar durante más de un día mientras que su pareja quedó internada en grave estado en el Hospital Municipal de Trauma y Emergencias del partido de Malvinas Argentinas. Ella se salvó de milagro aunque es posible que no vuelva a caminar.

