Por su parte, “el Mono” Navarro Montoya manifestó: “Para mí es muy importante acompañar en algo tan difícil como la formación de los chicos en el desarrollo de un deporte. Pilar hace un gran esfuerzo para brindar más posibilidades y no puedo dejar de ayudar en este tipo de iniciativas”.

En el Microestadio Ricardo Rusticucci, y junto a las autoridades de las instituciones, el intendente Nicolás Ducoté anunció la unión de las ligas de fútbol Comunitaria y Municipal. El jefe comunal fue acompañado por la titular del área, Florencia Donatti; el coordinador de Intervenciones Barriales, Diego Rey; y el ex arquero Carlos Fernando “el Mono” Navarro Montoya.