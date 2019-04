En Malvinas Argentinas se conmemoró con once acciones en ocho lugares diferentes. Hubo actividades lúdicas en el Hospital Pediátrico, almuerzo para la tercera edad en el Hospital Polo Sanitario, clases de aeróbica, caminata de recolección de residuos, murga, obras de arte, cantantes, banda y ballet.

Este sábado se realizó en el Predio Municipal de Malvinas Argentinas el Día de las Buenas Acciones, un encuentro que convocó a organizaciones no gubernamentales, centros culturales, escuelas, centros de jubilados y distintas organizaciones que participan voluntariamente en políticas públicas.