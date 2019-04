El histórico Museo de la Ciudad fue elegido por el reconocido artista del espectáculo, Julián Serrano, para filmar su nuevo videoclip junto al rapero Lautaro Pema.

El Municipio de San Fernando trabaja activamente en el mantenimiento de espacios públicos y promueve una política de recuperación de sitios históricos como el Museo de la Ciudad, la Quinta El Ombú, el mítico Teatro Martinelli y la Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu, entre otros.

En esta oportunidad, el reconocido instagrammer, youtuber y artista del espectáculo, Julián Serrano, escogió el Museo de la Ciudad de San Fernando como locación para grabar su nuevo videoclip junto al rapero Lautaro Pema.

Al respecto, el director de Cultura y Turismo, Néstor Torchia, expresó: “Estamos muy contentos que artistas como Julián hayan elegido nuestro museo para poder grabar su videoclip. Esto demuestra que el Municipio sigue trabajando en el cuidado de todos sus edificios, por eso es que cada vez más artistas eligen San Fernando para desplegar su arte. En San Fernando tenemos muchos lugares históricos que en estos últimos años se han restaurado y están disponibles para que todos los vecinos lo puedan utilizar”.

En tanto, Julián Serrano sostuvo: “Vamos a grabar el nuevo videoclip con Pema, un gran rapero de Salta. El tema es algo nuevo y esperamos que al público le guste. Agradecemos a todo el Municipio de San Fernando y al Diputado Juan Andreotti por darnos esta oportunidad”.

A propósito de las características del Museo, el reconocido influencer sostuvo: “El museo está increíble, me parece impresionante su infraestructura, ya no se hacen construcciones de esta calidad. Personalmente me gusta mucho la arquitectura y me parece genial que se mantengan estos edificios en buenas condiciones”.

Por último, el joven rapero, Lautaro Pema agregó: “El nuevo tema trata sobre una singular historia de amor. La verdad que poder grabar con él en este museo con tanta historia es un placer y esperamos que al público le encante”.