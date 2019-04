El dirigente del Movimiento Evita San Martín Leonardo Rebolino manifestó que “Este modelo político y económico se terminó. No le sirve a los humildes, a las empresas, los comerciantes. No le sirve al pueblo trabajador”. Por otra parte destacó el trabajo de las organizaciones sociales, que desarrollan una enorme tarea de contención en las barriadas en las diferentes comedores y merenderos.

El Movimiento Evita San Martín participó de la multitudinaria movilización convocada por la CGT, CTA y que adhirieron amplios sectores de los movimientos sociales. Los reclamos fueron dirigidos hacia la política económica de Cambiemos. “hoy hay miles de pibes y pibas que no pueden comer”, afirmó el referente del Evita en el distrito Leonardo Rebolino.

