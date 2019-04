Eduardo y su hijo Jonás también celebraron. “Espectacular comparado a lo que era, es un avance fundamental por parte del intendente. Lo veo muy bien y es bueno para el barrio”, manifestó el padre. Y finalmente Rosana señaló: “Acá aprenden los niños a convivir, jugar, disfrutar y ahora mucho mejor contenidos en las aulas, ya que no hay más inconvenientes por filtraciones”.

Por su parte, Paula recordó su paso por el establecimiento escolar. “Yo vine de chiquita a este lugar -aseguró- después traje a mis tres hijos y la verdad que es un excelente el trabajo el que hizo el intendente”. “El año pasado hubo muchos días sin clases por la lluvia que inundaba todo el edificio, y han renovado los techos para que no pase más. Me encanta”, remarcó.

“Antes cuando empezaba a llover –agregó- se filtraba el agua por el techo, se inundaba y teníamos que llamar a los padres para que se lleven a los chicos. Esta vez pasamos la prueba con la última tormenta, y no hubo ni un problema. Estamos realmente felices, a nosotros y a los chicos les va a cambiar la vida”.

En ese sentido, el legislador destacó: “Para nosotros es muy importante seguir llevando adelante este Plan de Ayuda a Escuelas Provinciales con el que este año renovamos 20 escuelas. Estamos convencidos que el único camino que tiene el país es invertir en educación para que los chicos puedan transitar esta etapa ganando valores, haciendo amigos y adquiriendo conocimiento para el resto de sus vidas. Y no lo podrían hacer si las escuelas no están en estado digno”.