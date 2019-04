“Hago el voluntariado en la Biblioteca Popular de Tigre y trabajo con chicos, algo que me encanta, por eso estudio Ciencias de la Educación. La beca ayuda y suma mucho; y venir a los talleres del programa sirve para desconectarme un poco del estudio, conocer gente nueva y crecer como persona”, dijo Florencia, joven de Tigre Centro.

“Ya van tres años que participo del ‘Tigre Educa’. Siempre me pareció una muy buena iniciativa por parte del municipio. El voluntariado me gusta mucho y participo en un espacio que brinda sostén a gente en situación de calle, y la beca la destino para pagar apuntes y el transporte público”, afirmó Cristian, del barrio La Mascota.

Desde su puesta en marcha, el programa ha evitado que muchos jóvenes abandonen sus estudios por dificultades económicas. Además, ha alcanzado niveles altos de participación en acciones solidarias y de compromiso social por parte de los becarios, quienes se desempeñan en sociedades de fomento, comedores, merenderos, apoyos escolares, bibliotecas, polideportivos, iglesias, pro huertas, delegaciones, dependencias municipales, etc.

Durante el encuentro, Mariana González Oliva, ex jugadora argentina de hockey sobre césped, brindó a los estudiantes una charla motivacional en base a su experiencia deportiva. “Me gusta mucho participar de iniciativas así y agradezco al Municipio por tenerme en cuenta. Es importante que los chicos sepan que los caminos son largos y pueden presentarte obstáculos, pero hay mucha gente que está para ayudarlos en lo que necesiten”, comentó.