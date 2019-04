“Todas las personas que se acercan con vocación política para sumarse y agrandar este espacio, que no es de unos pocos, se convierten en una buena noticia”, señaló Urtubey, quien aseguró que “pensar que la política es solo para un grupo chiquito de gente es un error y hace que la política esté cada vez más lejos de las personas”.

Ambos no hablaron de candidaturas -más allá de la ya anunciada a presidente del salteño- sino de fortalecer Alternativa Federal reconociendo que “gran parte de los argentinos están cansados de la pelea macrismo versus kirchnerismo que solo nos sumió en esta crisis”, afirmó el gobernador de Salta.