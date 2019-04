Finalmente, el intendente recordó: “Cuando hicimos el primer tramo de costanera, muchos vecinos me dijeron ‘no hagas esta obra, porque la van a romper’, y la verdad es que seguimos adelante. La obra no la rompieron, y los vecinos se apropiaron de eso, la embellecieron, la cuidaron y le dieron vida”.

Además, Cáffaro afirmó: “De esta inversión no salió un peso de parte del Municipio, es todo inversión privada por plusvalía. Quiero dejarlo claro a esto también, porque se habla y se dice mucho respecto a este tema. Hay un trabajo de todos los días para poder lograr todo esto, lo importante es que esto lo pueda disfrutar la familia y que sean espacios recuperados”.

En esta línea, el jefe comunal agregó: “Sin ánimos de agredir a nadie, siempre hubo especuladores de la tierra, especuladores financieros, gente que quería poder sacar algo de este espacio, sacarle a la gente. Esto que estuvo cerrado durante tantos años, es un espacio que recuperamos, un espacio público que no teníamos”.