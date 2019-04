“Como intendente municipal no puedo permanecer callado luego de esperar un tiempo más que prudente y haber puesto a disposición todos los recursos municipales. Denuncio públicamente la lentitud del proceso y la vista gorda a personajes que con autos de alta gama están detrás de esto, políticos opositores y abusadores, que especulan con las necesidades reales y concretas de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Pido también la colaboración del Estado provincial para atender la demanda social creciente producto de la crisis general por todos conocida. Con respeto y sin violencia, por la seguridad de los vecinos y la paz social, exijo la inmediata actuación del Poder Judicial”, concluye el comunicado de prensa.

Asimismo, el intendente planteó: “La burocratización propuesta en la investigación de este tipo de causas por parte de los representantes del Poder Judicial -fiscales y Juzgado de Garantías- resulta un despropósito y generan enormes demoras, que no solo ponen en riesgo a los vecinos que residen en las inmediaciones del lugar, sino también a los mismos usurpadores de los predios afectados. Todo esto, sin dejar de considerar los recursos que la Municipalidad se ve obligada a desplegar para prevenir males mayores, en situaciones como las aludidas, que se extienden en el tiempo de un modo prolongado”.

“Pese al rápido accionar municipal y las acreditaciones realizadas en las causas por usurpación, que están en trámite ante la Fiscalía Descentralizada de Escobar, a cargo del doctor Gonzalo Ferreiros, y el Juzgado de Garantías 3, a cargo del doctor Luciano Marino, las autoridades judiciales aún no se expidieron”, agregó.

“Es mi deber informar que el viernes 29 de marzo, por la noche, y de manera clandestina, ingresaron personas no identificadas a varios terrenos ubicados en la localidad de Garín. Alertado por la situación, el Municipio dio inmediato aviso a las autoridades judiciales pertinentes y a los titulares de los predios para iniciar las acciones del caso”, escribió el jefe comunal, Ariel Sujarchuk, en un comunicado.