En Martín Fierro, desde San Leonardo Murialdo -ex Agustín de la Vega- a General López, se está reparando la calle en distintos tramos y se coloca hormigón de calidad. Pronto será reabierta al tránsito. Mientras dura la obra los ramales de la línea 328 que van hacia el norte de Tres de Febrero circulan por la calle Martín Miguens.

