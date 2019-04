El nuevo Fondo Municipal de Fomento de las Artes Escénicas tiene el objetivo de apoyar la realización de proyectos y actividades del ámbito de las artes escénicas no oficiales en San Martín, buscando asegurar la igualdad de oportunidades para los artistas, productores y gestores culturales locales.

