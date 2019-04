Intervinieron en el operativo de allanamiento y detención, personal de servicio del Comando de Patrullas Tigre y de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones de Tigre.

En su declaración, Gustavo “Voltio” Bartolín, uno de los amigos del propietario de Xanadú, Guillermo Rigoni, habría señalado un lugar que en realidad no existe. Sin embargo, las imágenes obtenidas por el monitoreo del Municipio -se observan en el inicio del video- permitieron establecer el recorrido y avanzar la investigación hasta precisar donde habría sido vendida la droga consumida aquella noche.