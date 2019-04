La inseguridad, la falta de presencia del Estado, la miseria, hacen de José C. Paz una ciudad invivible. Ayer en el cruce de Ruta 8 y Alsina padre e hijo policías de la Federal se tirotearon con delincuentes que minutos antes habían robado se vehículo rieron el robo de su Volkswagen Suran.

Delincuentes se tirotearon con un padre e hijo policías en José C. Paz