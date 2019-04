Al respecto, el jefe comunal destacó: “Junto a Gabriela Michetti compartimos un momento de encuentro cultural y de inclusión. Extendemos nuestro trabajo con música, cultura y danza folclórica; generando muchas oportunidades para que jóvenes y no tan jóvenes a través de la recreación y el deporte sean parte de esta comunidad grande que tenemos en Pilar”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com