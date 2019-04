La calle Lacroze corre por varios kilómetros junto a la traza del tren, pero a la altura del ex Hogar Obrero, ahora textil Amesud, es un continuo basural y desarmadero de vehículos, que a pesar de las denuncias, no son removidos por las autoridades, quienes tampoco hacen mucho para controlar el vertido.

This site is protected by wp-copyrightpro.com