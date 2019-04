Pero hizo mayor hincapié en materia de género, violencia contra la mujer y violencia política e institucional, un tema de suma relevancia en la actualidad. En ese sentido, destacó que el tema no es una prioridad en la agenda del gobierno de Mauricio Macri, quien hizo un recorte del 55 por ciento de los recursos en el presupuesto al sistema de víctimas de violencia de género; y remarcó que en la provincia de Buenos Aires la gobernadora María Eugenia Vidal destina 0,25 centavos de dólar por persona.

Bitz habló sobre el rol que deben cumplir los concejales, quienes deben reconocer los deberes y responsabilidades, no sólo como fiscalizadores de las municipalidades, sino además como constructores de propuestas.