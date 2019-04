“Nos da una alegría enorme ver a los chicos compartiendo, pero sabemos que no van a estar solo hoy, sino todo el año en las distintas actividades. Y por eso la mirada es más amplia: pensamos en todos los que frecuentan los centros deportivos. Queremos que Tigre sea un lugar para compartir en familia, y todo el esfuerzo que hacemos es para eso”, finalizó.

“Están invitados los polideportivos y distintas instituciones, el intendente apuesta a esto, a la familia y a la competencia buena y generosa”, expresó la edil, quien aclaró que “este tipo de actividades se sostienen con fondos municipales”. “Esto no es un gasto, sino algo que se necesita”, agregó.