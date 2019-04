También estuvieron presentes el Ballet Municipal, poetas, músicos y varias escuelas del distrito, que participaron de un concurso impulsado por la Subsecretaría de Educación municipal, a través del cual se recibieron más de 100 cartas de alumnos de primaria y secundaria, dirigidas a los ex combatientes.

Durante el evento, Esteban Tries y el coronel Diego Salaverri brindaron testimonio en vivo de todo lo que vivieron en la guerra y a su regreso, recordando a muchos de sus compañeros que perdieron en las islas y a otros que sobrevivieron. “Las guerras no sirven para nada. A las Malvinas las vamos a recuperar con manifestaciones como estas, en la calle y en las plazas”, expresó este último.

Miles de vecinos rindieron homenaje a los veteranos de guerra con un evento en la Plaza de las Carretas. Hubo testimonios en vivo de ex combatientes, proyección de videos y bandas militares, entre otras actividades.