Luego de la rápida respuesta del Sistema de Protección Ciudadana de Tigre se logró controlar un incendio en un comercio en el Puerto de Frutos. Un vecino utilizó la plataforma de denuncias silenciosas Alerta Tigre Global para informar el siniestro. El trabajo fue coordinado por el COT, Sistema de Emergencias Tigre, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y Prefectura Naval. No hubo heridos y los daños fueron solo materiales.

