La concurrida actividad unió el baile, el deporte y la diversión con participaron de vecinas que asisten a todos los polideportivos municipales. Todos los interesados en sumarse a las actividades de las escuelas deportivas y las clases pueden informarse en la página web del Municipio.

El Municipio de San Fernando, a través de su Secretaría de Educación y Deportes, sostiene una activa política social y deportiva con una fuerte inversión en infraestructura. Un aspecto clave del trabajo son los polideportivos, establecimientos de alta complejidad preparados para que los vecinos puedan realizar de manera accesible diferentes actividades físicas y recreativas.

Una de las actividades favoritas de los vecinos son las clases de Ritmos Latinos, clases que convocan a cientos de sanfernandinas. En el Polideportivo 7 tuvo lugar una Masterclass que reunió a los profes y alumnos de todos los polis de San Fernando en una tarde a puro baile, ejercicio y diversión.

La subsecretaria de Deportes, Ana Aused, que estuvo presente en el campo del Polideportivo 7, explicó: “Estamos haciendo una Masterclass de Ritmos Latinos, se hizo una en el verano, y la idea es programar otra cada dos meses. Participan todos los polideportivos. Es una de las actividades que tiene mayor cantidad de gente en todo San Fernando. Hay ‘polis’ que tienen muchísima gente, con clases de 100 personas anotadas, pero calculamos que hay alrededor de 800 en los polideportivos que hacen esta actividad”.

“Ritmos Latinos o Urbanos son los nombres con los que se puede encontrar esta actividad en los polideportivos, son las que tienen mayor convocatoria, porque uno se mueve, escucha música contagiosa y dan ganas de bailar y hace actividad física. El interesado debe acercarse al ‘poli’ más cercano y ver las vacantes disponibles a la mañana, tarde o noche; no hay excusas para no acercarse al ‘poli’ a moverse”, finalizó.

David Arroyo, coordinador del Polideportivo 7, dijo: “Damos la bienvenida al evento de la segunda Masterclass del año, con mucha expectativa. Esperemos que la gente la disfrute y se divierta a través de diferentes ritmos como Zumba o Ritmos Urbanos, haciendo actividad física. Participan todos los ‘polis’ municipales, con una gran convocatoria, y en un lindo marco”.

En cuanto a los participantes, Nélida, vecina de Virreyes, que practica Ritmos en el Polideportivo 5, dijo: “Me encanta, nos encanta a todas, nos divertimos y la pasamos relindo. Este año somos como 30, y tiene muchísima aceptación”.

Melisa, junto al bullicioso grupo del Polideportivo 6, agregó: “La verdad que es muy buena, una actividad recreativa donde nos juntamos todas y además con la gente de otros ‘polis’, lo que me parece genial”.

Por último, Sandra, que va al Polideportivo 7 junto a sus hijas, expresó: “Es excelente, lo mejor que nos pudo pasar, más en esta época que uno no puede pagar otros lugares más caros. Acá tenemos todas las actividades para chicos, para nosotros y gente más grande”. Y agregó: “Las actividades son muy buenas, sobre todo para los adolescentes que en vez de estar en la calle haciendo otras cosas vienen a bailar acá, se divierten y la pasan bien. Es una contención, y eso me pone re feliz”.

Su hija Valeria agregó: “A mí me encanta, yo bailaba desde chiquitita, y me gusta encontrar un lugar para bailar”. Y su otra hija, Valentina, concluyó: “Me gusta mucho bailar, y me parece bien hacerlo acá”.