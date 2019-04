Después de que se supiera que marzo fue otro mes de caída para las ventas minoristas y que aumentó la cantidad de comercios que cerraron, Federico Achával, expresó: “Es desesperante para los comercios que todos los días la tienen que pelear, que este gobierno insista con aplicar las mismas políticas. Si siguen cerrando locales es porque hay un modelo económico que hace 3 años demuestra no estar funcionando”.

“Los comercios no pueden enfrentar todo solos: los aumentos de la mercadería, la suba del alquiler, las tarifas y la baja del consumo. Estamos hablando de más de 11 meses de caída para un sector que la viene luchando hace mucho. Todo les sube y ellos no quieren aumentar porque nadie les compra, pero no hacerlo es tener que cerrar. Una librería para la que antes el comienzo de clases significaba ventas desde febrero hasta abril, nos decía que este año eso sólo le generó movimiento unos pocos días de marzo. Ni la gente pudo comprar útiles un 60% más caros, ni ellos venderlos”.

El dirigente del Frente Pilarense contó que “Los comerciantes nos dicen que ya no saben qué hacer. Algunos incluso llegaron al extremo de deshacerse de máquinas o heladeras para bajar el costo de la factura de luz. Y ni eso lograron. Los montos les llegan hasta más altos”. Y agregó que “Lo que plantea Cambiemos es ilógico, y lo más preocupante es que en lugar de asumir el fracaso, hablen de acelerar los procesos”.

Refiriéndose a los cierres registrados en Pilar, Achával dijo: “En nuestro distrito la situación empeora pero el Intendente sigue sin reaccionar. Cuántos locales más quiere que bajen sus persianas para enterarse del golpe que está sufriendo el comercio local”. Luego mencionó: “Son muchas las herramientas que el Intendente tiene para aliviar la situación del sector, pero en cambio él les suma la presión fiscal, les carga sobre ellos la inflación y les genera más competencia en un momento en que los comercios le están pidiendo protección”.

Para cerrar Achával declaró: “De la misma manera que Macri le da la espalda a nuestra industria y a nuestras Pymes, Ducoté muestra un total desinterés por nuestro comercio local, que es uno de los grandes motores de la economía de este distrito”. Y concluyó: “Cambiemos tiene que entender que este modelo ya no resiste y aceptar que lo único que están haciendo sus políticas es enfriar la economía”.