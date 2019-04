El plan de veredas vecinales transita su primera etapa y no tendrá ningún costo para el frentista. Son 2 mil metros de obra, entre arreglos y nuevas construcciones. Las labores se complementan con tareas de iluminación y, a través de la delegación municipal, de limpieza y bacheo.

El plan, que contempla 40 cuadras, comprende en esta etapa 900 metros de asfalto, que van desde la calle Alsina y avenida de los Constituyentes hasta Sacristi. El intendente también supervisó la construcción de veredas en la calle Junín, entre avenida de los Constituyentes -ex Ruta 9- y Arístides Sacristi, que continuará más adelante por Alsina.