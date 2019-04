En el Polideportivo Luis Monti, el intendente Ariel Sujarchuk inauguró las Olimpiadas de Adultos Mayores, que se llevarán a cabo en el marco de los festejos del 60 aniversario del partido de Escobar, y de las que participarán alrededor de 350 personas de todas las localidades del distrito.

“No hay un proyecto grande que no se ocupe de la gente grande, y a nosotros no nos dignifica si nuestros abuelos y abuelas no tienen una jubilación digna, remedios, ni acceso a la salud, por eso desde el municipio queremos aportarles calidad de vida y más oportunidades”, expresó el intendente.

Las actividades se extenderán hasta el viernes 26 de abril en todos los polideportivos municipales del distrito y en las sedes de Ferroviarios, Jubelén, Golondrinas y Centro de Jubilados de Matheu. Allí, los adultos mayores competirán en las disciplinas de Pentatlón, Caminata, Tenis de mesa, Fútbol tenis, Sapo, Taba, Escoba, Chin chon, Truco, Tejo, Newcome y Mus. Los ganadores de cada especialidad recibirán de premio un viaje a las termas de la provincia de Entre Ríos.

“Los adultos mayores han pasado por muchas crisis que vivió nuestro país, y aun hoy en momentos tan complejos como los que vivimos, se levantan día tras día con la energía y el espíritu positivo que tanto en Escobar, como en toda la Argentina, necesitamos contagiarnos para salir adelante”, finalizó Sujarchuk.