Durante la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el Municipio de Tigre brindó propuestas culturales en las que se propuso la interacción con todos los actores de la comunidad. Entre ellas se llevó a cabo la intervención de artísticas “Muros por memoria”; se colocó una placa en recuerdo de Niza López Amado, Madre de Plaza de Mayo y vecina de Tigre; se inauguró una muestra sobre Rodol Walsh; la muestra “Tigre, lo que resiste… No muere”; y culminó con la adhesión a la marcha nacional.

