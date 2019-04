En Haedo, se repararon los tramos en mal estado de Primera Junta, desde la avenida Presidente Perón hasta Congreso; y de Goria, entre Valentín Gómez y la ex Gaona, entre otras calles. A su vez en Morón Sur, se intervino Pola, entre Don Bosco y la avenida Eva Perón; y la calle Lanús.

Sobre las obras que en esta localidad ya incluyeron arterias como Mercedes Álvarez y Derqui, Tagliaferro aseguró: “Las obras en Morón no paran. Con el Plan de Repavimentación estamos mejorando calles de todos los barrios, que se suman a las que estamos arreglando con nuestro Plan Integral de Bacheo”.