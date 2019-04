Pero sin una clase dirigencial, política, gremial y empresaria suficientemente convencida de la realización de esta gesta no se podrá concluir en la hazaña de transformar social y productiva a nuestro país.

La cuestión educativa deberá ocupar un lugar central. Sin capacitación y formación no se podrá responder a las exigencias de la producción y la caída de empleos tradicionales y el nacimiento y requerimiento de nuevos sistemas laborales. Hoy la educación argentina no responde a las nuevas situaciones y su adecuación es un requisito indispensable.

Se activarán todos los organismos existentes vinculados con el financiamiento, capacitación y formación de sectores productivos particularmente los relacionados con las diferentes regiones y el comercio exterior para lograr el efectivo cumplimiento de las razones de su creación y del otorgamiento de fondos internacionales, nacionales y provinciales, y que estos lleguen con la mayor rapidez a sus destinatarios y no se pierdan en trámites administrativos.

Se deberá crear un Fondo de Desarrollo Productivo destinado al financiamiento de proyectos regionales fundados en la viabilidad del mismo y no en función del patrimonio de sus proponentes. Para ello, se destinarán fondos presupuestarios nacionales y se los instrumentará a través del Ministerio de la Producción Nacional, en convenio con las provincias y por intermedio de sus Ministerios de la Producción. El Banco de la Nación Argentina será el depositario de esos fondos y actuará como el agente administrador. Su monto, plazo de amortización e intereses estarán vinculados con la característica y necesidad del proyecto aprobado y la importancia de la mano de obra a ocuparse y su impacto en la región, y en atención a que no se tratan de fondos del sistema financiero tendrá un tratamiento diferente acorde con la gesta productiva que se intenta.

El Banco Central de República Argentina deberá disponer que la banca pública y privada otorgue líneas crediticias de mediano y largo plazo para el sector productivo pyme, con tasas de interés que no superen el monto estimado de inflación anual en el presupuesto nacional.

Los Estados, tanto nacional, provincial como municipal, deberán realizar un significativo acompañamiento impositivo de no menos de 10 años para los nuevos sectores productivos que se instalen o los que incrementen su actividad vinculado con la toma de nuevo o mayor personal .

Detrás de todo ello los habituales defensores de la macroeconomía siempre explicando lo inexplicable, justificando lo que no se justifica, y desvalorizando la situación real de todos los días.