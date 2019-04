“Acompañamos a distintas asociaciones de Tigre que vienen trabajando mucho y también a las familias, que muchas veces se encuentran solas y a veces frente al diagnóstico no saben cómo ayudar a su hijo. Nos movilizamos para visibilizar la causa y pedir por la reglamentación de la ley para su detección temprana”, expresó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Roxana López.

El trastorno del espectro autista puede alterar el comportamiento de una personas en su interacción social, comunicación y/ o aprendizaje. Es importante la detección temprana para mejorar la calidad de vida del niño, y fomentar su desarrollo para lograr su autonomía e independencia. Si bien en la Argentina no hay datos, se estima que uno de cada 68 tiene del trastorno del espectro autista, y a nivel mundial se cree que cada 20 minutos se diagnostica a un niño con autismo.