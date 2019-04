Sergio Massa presentó ayer 10 compromisos por la Argentina. Se trata de 10 políticas de Estado para que, gobierne quien gobierne a partir del 11 de diciembre, se empiece a construir el verdadero camino para el futuro del país. Para lograr ese objetivo, Massa invitó a todos los sectores políticos y de la sociedad, sin exclusión, “a conformar unidos un gran acuerdo económico y social por la Argentina”.

Ante una multitud que asistió a La Rural, el líder del Frente Renovador comenzó el acto recordando que un día como hoy se producía el desembarco en las islas Malvinas. “Quiero que juntos, recordemos con respeto y con cariño a todos los combatientes, los que dejaron su vida en Malvinas, y a los que hoy todavía luchan por tener el reconocimiento que merecen”, dijo.

A continuación, Massa compartió reflexiones que viene trabajando junto a su equipo, y señaló que “el gobierno lleva un tiempo diciendo que el problema somos los argentinos y argentinas, que el problema es la Argentina”. “Miran a un costado, le echan la culpa a ‘décadas de fragilidad y atajos’ y se lavan las manos, no se hacen cargo de su fracaso. Esa es su estrategia”, indicó.

“El problema no es la Argentina. El problema es Macri y el camino que eligió para la Argentina. Un mal camino. Un camino equivocado. Un camino que es sólo para muy poquitos. Fracasó Macri, no fracasaron los argentinos. Macri, caprichoso y soberbio, dice que ´no hay otro camino, que es por acá´ y que ´hay que acelerar´. Pero nosotros sabemos que hay otra manera de hacer las cosas, que hay otras soluciones, que hay alternativa”, agregó.

En ese sentido, indicó que “estamos acá para recuperar la esperanza y la ilusión de los argentinos y argentinas”. “No podemos dejar que nos roben la esperanza. No podemos resignarnos ni bajar los brazos. Los argentinos tienen derecho a tener una esperanza, a querer otro Gobierno, a querer otras políticas. Y nosotros estamos acá humildemente para representar a esa enorme mayoría que hoy quiere, desea, sueña y necesita un cambio de gobierno. Somos la alternativa que los argentinos y argentinas están esperando. Vamos a hacer posible lo que hoy es necesario”, sentenció el dirigente.

En esa línea, Massa resaltó la necesidad de un cambio de rumbo, invitando a todos los sectores políticos y de la sociedad, sin exclusión, a conformar un gran acuerdo económico y social por la Argentina. “La verdadera oposición piensa en grande, piensa en el país, no solo en las próximas elecciones. Para eso necesitamos una hoja de ruta consensuada que fije el rumbo de la Argentina de los próximos 20 años, que termine con el corto plazo y con la improvisación. Necesitamos definir y comprometernos con políticas de Estado que nos ayuden a construir el futuro de la Argentina y de nuestros hijos. Políticas de Estado que resuelvan los problemas del presente pero también los del futuro. Están todos invitados, políticos de todas las fuerzas políticas, sin exclusiones, empresarios, trabajadores, entidades religiosas, organizaciones de la sociedad civil, nuestros sindicatos. También nuestros intelectuales, nuestros estudiantes y jóvenes, nuestros miembros de la cultura, de la comunidad científica”, puntualizó.

Luego, Massa enumeró los 10 compromisos, siendo el primero el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad inclusiva. “Vamos a poner al trabajo y a la producción en el centro de la escena. Vamos a trabajar sector por sector, a partir de un programa de crecimiento con objetivos de desarrollo, con metas concretas y cumplibles de aumento de la producción. Vamos a establecer un único impuesto para el que exporta terminando con la mentira de la doble imposición. Vamos a bajar los impuestos de nuestras pymes. El segundo, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Porque creemos que la tendencia al empobrecimiento y la desigualdad es crítica, alarmante e inconcebible. No podemos ni tenemos que permitirnos este nivel de pobreza. Las mejores herramientas para combatirla son el trabajo y la educación. No hay otra. Más trabajo, menos pobreza”, ilustró.

El tercero, la educación de nuestros niños y jóvenes. “Creemos que la educación es la herramienta que construye movilidad social por excelencia. Todos los argentinos y argentinas -sin importar dónde nacen, sin importar su situación socioeconómica- tienen que tener las mismas posibilidades de acceso a una educación de calidad. Una educación pública, libre, gratuita, e inclusiva”, relató Sergio Massa.

El cuarto, es el compromiso con nuestros jubilados y jubiladas, con nuestros abuelos. “Un país que no cuida de sus mayores es una nación sin futuro, sin norte, sin alma. Hoy, tenemos un gobierno insensible que los maltrata, que cree que son un número. Tenemos la jubilación mínima más baja de los últimos 10 años y remedios que valen tres veces más. Así no hay jubilado que aguante. La reforma previsional que aprobaron a fines de 2017 fue un recorte brutal”, remarcó.

El quinto, el compromiso con la seguridad y la justicia. “Creemos que hay que modernizar los sistemas de seguridad y justicia para proteger la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos, para dar paz y tranquilidad. Creemos, firmemente, que hay que incorporar a los gobiernos locales y fomentar el desarrollo de programas locales de prevención del delito y la violencia. Justicia es aplicar con inteligencia la ley para servir a la gente y no utilizar los servicios de inteligencia para acumular poder político”, sostuvo el dirigente.

El sexto, el compromiso con la igualdad de género y en la lucha contra la violencia machista. “Creemos que la igualdad de género es un derecho humano y, también, una oportunidad. Si tengo la responsabilidad de ser presidente voy a ser paritario, vamos a garantizar la paridad en el mundo laboral, político, judicial, empresarial y sindical”, aseguró.

El séptimo, es el compromiso con el medioambiente. “Creemos que el desarrollo tiene que, sí o sí, ser armónico con el medioambiente. Tenemos que activar y ponernos serios si queremos dejarles a nuestros hijos una Argentina más sana, limpia y sustentable. Y eso debe ser una política de Estado”, declaró Massa. El octavo, es el compromiso con un país federal. “Tenemos que impulsar las economías regionales conectando al país con trenes, puertos, centros de transmisión logística y llevando Internet a todos los rincones del país. En ese compromiso de federalismo está el compromiso con nuestra soberanía. Vamos a cuidar a nuestras fronteras del narcotráfico y a nuestras aguas internacionales de la pesca ilegal. Y, sobre todas las cosas, empezar a recorrer entre todos los argentinos un camino con paz y firmeza por la vía diplomática que nos permita defender, reclamar, y exigir la soberanía sobre nuestras islas Malvinas”, manifestó.

El noveno, es el compromiso con un Estado eficiente y transparente “El buen funcionamiento del aparato estatal no es un lujo, sino un artículo de primera necesidad para resolver demandas económicas, políticas y sociales. La mejor forma de fortalecer las instituciones, es a través de la promoción de un Estado abierto que fomente la transparencia, el respeto por la independencia de los poderes y la participación ciudadana”. Y el décimo, el compromiso con el trabajo de calidad, porque “creemos que la dignidad del esfuerzo y el trabajo es la que trae alegría y satisfacción a las familias. La dignidad del pan llevado a su mesa por el jefe o la jefa de hogar”, concluyó Massa.

Hacia el final, el ex legislador destacó: “Estos son nuestros compromisos, esta es nuestra agenda. Sé que es ambiciosa, sí, pero es sincera y realista. Es un punto de partida, no de llegada. Ponemos estas ideas sobre la mesa, a disposición de quien quiera dialogar porque Argentina necesita un debate amplio, generoso. El próximo gobierno tiene que dar respuestas concretas a los problemas cotidianos de Argentina pero también a las necesidades del largo plazo del país”.

“Quiero un país de laburantes no de especuladores. Un país que ponga al trabajo y a la producción en el centro de la escena, que nos animemos a vender el trabajo argentino al mundo. Un país que cuide a las pequeñas y medianas empresas, que no las asfixie con impuestos y tarifazos. Quiero decirles además que aprendí de mis errores. Mi soberbia me llevó a creer que los votos recibidos eran un cheque en blanco y no es así. Me dolieron las derrotas, pero me hicieron más fuerte, más humilde y más sincero. Quiero pedir disculpas a todos los que decepcioné. Pero hoy maduré, hoy me siento en mejores condiciones de liderar la Argentina que necesitamos. Estoy preparado para servir y defender a mi país, a mi bandera, a mi gente, a mi tierra. Voy a buscar la confianza de los votos, para liderar la oposición a este Gobierno insensible, injusto e incapaz. Hay que hacer crecer Alternativa Federal poniendo en común esfuerzos y sumando a todos los que quieren dar vuelta la página del fracaso para empezar otra etapa de la historia”, aseveró.

Por último, afirmó: “Estamos acá para presentarnos a los argentinos y argentinas con humildad, pero con la seguridad de que podemos hacerlo mejor y con mayor abrazo nacional. Podemos hacerlo, sabemos hacerlo y quiero que sepan que voy a defender a la Argentina y su gente. Los invito a creer en nosotros. Y en ustedes. A creer en Argentina. A creer que hay alternativa y hacerla posible. Vamos a poner a la Argentina de pie, que Macri puso de rodillas. Porque Argentina merece vivir de pie”.