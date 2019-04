Por otra parte, en la Plaza 2 de Abril, ubicada en Los Polvorines, tuvo lugar un festival donde también hubo presencia de ex combatientes. Los homenajes por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas habían comenzado desde la noche anterior cuando se celebró una vigilia, donde apenas iniciado el martes, se cantó el Himno Nacional Argentino en las escalinatas del Palacio Municipal.

Carlos Rubén Morales, soldado infante de Marina, declaró: “Para mí es algo hermoso todo esto, me siento orgulloso como argentino por haber defendido mi patria. Hace tres años que nosotros venimos a Malvinas Argentinas, somos de la ciudad de Corrientes y apoyamos a todos nuestros compañeros de ‘Carpa verde’ y ‘Memorias de una guerra’. Hoy vino mucha gente, estoy sorprendido y muy emocionado por todo lo que nos brindaron”.

Daniel Candia, sargento ex combatiente, brindó su testimonio: “Fue una hermosa sorpresa ver los nombres de tantos compañeros y el mío en este nuevo monumento. Estoy muy emocionado a los setenta y siete años con este reconocimiento tan importante para todos nosotros. Gracias al intendente, al Municipio y a todos los que estuvieron hoy acá”.

Y agregó que desde la creación del distrito, “pasaron veintitrés años y medio y no tenían ningún lugar como reconocimiento o en donde celebrar su día”. “Hoy es una realidad, tienen el Municipio a disposición para que se mantenga viva la historia para poder trasladarla a las futuras generaciones. Argentina tiene un futuro enorme y hay que recordar lo que nos pasó para poder ser mejores en lo que viene”, finalizó Nardini.

En el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, acompañado por el senador de la provincia de Buenos Aires, Luis Vivona, inauguró un monumento en la rotonda ubicada en la ex Ruta 197 e Ingeniero Huergo. Allí, estuvo acompañado por ex combatientes y una gran cantidad de familias que quisieron sumarse a este reconocimiento a los héroes.

En el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el intendente Leo Nardini, acompañado por el senador provincial Luis Vivona y ex combatientes, inauguró un monumento en homenaje a dichos héroes. Luego, en el Palacio Municipal se proyectó un video mapping sobre el edificio bajo el lema “Coronados de gloria”. También se realizó un festival en la Plaza 2 de Abril. Miles de familias acompañaron las actividades.