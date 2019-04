También dijeron presente el director de Inclusión Ciudadana y Entidades de Bien Público, Matías Barreiro; el vicepresidente del Consejo Escolar, Sebastián González; el subsecretario de Gobierno de Morón, Walter Anzorena; los secretarios de las Unidades de Gestión Comunitaria 1, Lucas Castro; 2, Ignacio Testi; 3, Héctor Rolandi; 4, Gustavo Parodi; 6, Romina Rega; y 7, Adriana Martínez; la directora de Educación Municipal, Nora Hansen; el titular de Same Morón, Hugo Más; el representante Municipal de Acumar y Comirec, Guillermo Pascuero; y el representante de Pami, Rodolfo Bentaverri, entre otros funcionarios del gobierno de Morón.

This site is protected by wp-copyrightpro.com