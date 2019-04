Asimismo, el ex combatiente, vecino de Vicente López y presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, Luis Quinteros, señaló que cada 2 de abril lo vive “recordando con honor a nuestros caídos”, y recayó en la actitud fundamental que sostienen los ex combatientes de correrse “del centro de la escena para honrar a los caídos”. A su vez, hizo mención y reconoció el reciente avance realizado en cuanto al trabajo de identificación de los cuerpos de los caídos en la guerra de las Malvinas.

Tras entonar el Himno Nacional, el intendente Jorge Macri expresó: “Ellos, sin dudas, fueron héroes que dejaron su vida por la Argentina en ese momento tan difícil, convirtiéndose en un ejemplo para todos nosotros”. Y remarcó que “ellos no fueron los únicos héroes, hoy, también homenajeamos a los 162 veteranos de Malvinas que pudieron volver a casa y viven en nuestro municipio, con una placa que va a estar ubicada en el monumento a Malvinas”.

Estuvieron presentes frente al Monumento en Honor a los Caídos y Veteranos de Malvinas, en el Paseo de la Costa, vecinos, ex combatientes, familiares de combatientes fallecidos, miembros del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Vicente López, abanderados de escuelas primarias y secundarias, miembros de grupos Scout y de la Cruz Roja y Fuerzas Armadas, acompañados por Darío Oroquieta, subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Federal de la Nación; y Gabriel Sánchez Zinny, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

En conmemoración del 37 aniversario de la gesta de Malvinas, con el intendente Jorge Macri encabezando el acto, el Municipio de Vicente López homenajeó y recordó tanto a ex combatientes y sobrevivientes de la guerra como a aquellos que dieron su vida por la patria en ese conflicto armado.