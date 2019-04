En nombre de los veteranos, Monti afirmó: “Esta vez nuestros hijos quisieron participar activamente de la ceremonia lo cual es un orgullo para todos nosotros. También es importante que podamos repetir el viaje y queda demostrado que si existe voluntad política para hacer las cosas, todo se puede lograr. Quizá el intendente no tomó total dimensión de su medida, pero a partir de esta decisión, otros municipios lo imitaron y de alguna manera podemos decir que Escobar marcó un camino”.

“Tuvimos un acto profundamente emotivo, que nos reforzó la conciencia patriótica y contó con varios toques especiales de parte del Centro de Veteranos para que el mensaje de defensa de la soberanía nacional y de la gesta de Malvinas también nos llegue al corazón. El tiempo sigue pasando, pero como sabiamente manifestaron los Veteranos, este acontecimiento histórico no puede quedar como una cuestión del pasado, sino que debe atravesar un proceso de incorporación social colectiva, con un Estado presente para atender las demandas de los ex combatientes y de sus familiares”, expresó Sujarchuk, quien estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ramos; funcionarios del Ejecutivo Municipal y concejales de distintos bloques políticos.

La ceremonia se desarrolló en la plaza que recuerda a nuestros héroes, y contó con la presencia de una importante cantidad de vecinos. Allí, el jefe comunal le entregó pasajes al presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Escobar, Juan Carlos Monti, que les permitirán a cuatro ex combatientes regresar a nuestras islas. Dicho viaje se realizará en los próximos días y serán Juan Acevedo, Omar Murúa, Ángel Fernández y Miguel Sanabria quienes tendrán la posibilidad de vivir esta movilizadora experiencia.