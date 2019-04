Por último, el ex combatiente Carlos Felizzola expresó: “Estamos felices de conmemorar un nuevo aniversario de esta gesta y honrar a nuestros héroes, aquellos que dieron todo a cambio de nada. Cada momento de este acto es muy especial y emocionante para nosotros, donde mantenemos viva la historia de lo que ocurrió en Malvinas”.

A su vez, Gerpe remarcó: “Se cumplen hoy 37 años de la guerra de Malvinas, y son sentimientos especiales que no se comparan con nada. Esta es una causa que une a todo el país, y vamos a continuar trabajando junto al Estado municipal, para seguir equipando nuestro Cenotafio, que hoy ha nucleado cientos de personas para homenajear a nuestros caídos y veteranos”.