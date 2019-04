En conmemoración de un nuevo aniversario de la recuperación de las islas Malvinas, se presentó el nuevo edificio del Centro de Ex Combatientes, se realizó una vigilia en homenaje a los caídos en la guerra de 1982, y un show con artistas locales. “Hoy es un día en el que recordamos y reconocemos a nuestros héroes, y la mejor forma de hacerlo es cuidándolos, estando cerca de ellos. Además hemos renovado su casa, su lugar de encuentro, donde pasan gran parte de sus días, y también hacen un trabajo social muy importante”, expresó el diputado provincial Juan Andreotti.

A 37 años del inicio de la gesta de Malvinas, en vísperas del 2 de abril, San Fernando inauguró la renovación del Centro de Ex Combatientes, ubicado en la avenida Avellaneda 2030, y homenajeó a los veteranos. Además, se montó un escenario por el que pasaron grupos folklóricos como el ballet “El Ceibal”, la “Compañía Gaucha Argentina”, y de cumbia y rock.

Luego de cortar la cinta y descubrir la placa dejando inauguradas las flamantes instalaciones del centro, el diputado provincial Juan Andreotti, quien estuvo presente en la jornada, expresó: “Hoy es un día en el que recordamos y reconocemos a nuestros héroes, y la mejor forma de hacerlo es cuidándolos, estando cerca de ellos. Además hemos renovado su casa, su lugar de encuentro, donde pasan gran parte de sus días, y también hacen un trabajo social muy importante”.

“No solamente demostraron su valor hace 37 años, sino que están muy comprometidos con la comunidad de San Fernando, la casa grande de todos donde dictan talleres. Para nosotros es importante porque son un espejo para toda la ciudad donde mirarse. Hoy realmente vinieron a agradecerles y a recordarlos muchísimos vecinos, y nosotros también estuvimos presentes para homenajearlos”, concluyó.

También estuvo presente el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, quien agregó: “Muy emotivo y muy emocionante poder estar al lado de los ex combatientes, héroes contemporáneos, disfrutarlos, juntarnos a charlar o a comer. Poder tenerlos con nosotros y que nos cuenten todas sus vivencias es muy importante para de alguna manera mantener encendida esa llama de nunca olvidar lo que ellos hicieron a los 18 años, no nos alcanzan los años para las condecoraciones y homenajes”.

“Por decisión del intendente Luis Andreotti, a partir que ellos nos expresaron que querían tener una sede digna para la comunidad, para invitar a otros ex combatientes y a los vecinos de San Fernando, lo menos que podíamos hacer era esta obra tan digna de ellos, así que para nosotros es un orgullo enorme ser vecinos, tener como amigos a estos muchachos y poder compartir vivencias y emociones con ellos”, finalizó.

Luis Gauna, presidente del Centro de Ex Combatientes de San Fernando, destacó: ”Hoy recordamos la gesta con dolor, y esto es darle un poco de alegría, tratando de levantar el ánimo de los compañeros. Este año realmente nos acompañaron mucho, estamos muy agradecidos al pueblo de San Fernando por la sede que quedó hermosa, da lástima usarla porque está todo flamante. Este será nuestro lugar y en el otro lado el edificio para los cursos y talleres”.

Y Juan Cimino, el vicepresidente, agregó: “Ver el acto que se hizo es una emoción muy grande. A veces nos duele hablar de Malvinas porque no festejamos, sino recordamos a nuestros héroes que están cuidando nuestras tierras allá. Es difícil de creer los veteranos que están muriendo. Gracias al Municipio de San Fernando, a la gestión de Luis Andreotti y todas las personas que lo acompañan, nos sentimos orgullosos de ser sanfernandinos. La verdad que es una cosa que nos llena de emoción trabajar con esta gente del Municipio que no son sólo compañeros, sino amigos de la casa y siempre están al cuidado nuestro. Gracias a todos los vecinos y al Municipio, que sin ellos no podríamos tener lo que tenemos, finalizó.

En cuanto a los vecinos que siguieron la jornada, Sara, junto a su sobrino Tiziano, dijo: “Me parece muy bueno que los recuerden a ellos todos los años. Está muy bueno que les hagan un honor. Nosotros re felices, y más por mi papá al que lo acompañamos en todo”.

Gloria, esposa del cabo primero Néstor Oscar Aguilar, del Ara Somellera, expresó: “Esto es maravilloso, y no solamente hoy, el intendente se puso la camiseta de Malvinas y ha hecho importantes obras, apoya y acepta a los ex combatientes desde hace muchos años. Estamos muy contentos por eso. Esto es una caricia al alma, y mañana es el acto formal, donde se ve el respeto, porque los homenajes se hacen en vida”.

También estuvieron presentes el presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Fernando, Héctor Smoje, quien entregó una placa conmemorativa a los veteranos; además de funcionarios municipales, concejales y consejeros escolares.