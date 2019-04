Por eso, hace más de tres años, Vicente López trabaja con el programa insignia “Día Verde”, donde se recolecta de manera diferenciada los residuos residenciales, con la modalidad puerta a puerta a cada uno de los vecinos del partido. Esto genera que cada persona pueda hacer la separación de los residuos dentro de su casa, separar húmedos y secos, o reciclables y no reciclables para ponerlos dentro de cualquier bolsa con el sticker del programa “Día Verde” que pueden retirar en la delegación de su barrio de manera gratuita.

This site is protected by wp-copyrightpro.com