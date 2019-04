“Este evento superó mis expectativas. No esperaba que sea tan familiar, se ve niños por todos lados, no hay peleas ni ningún tipo de incidente. Ojala se puedan realizar espectáculos como este que se hace en San Isidro”, concluyó Enrique Sánchez, de Entre Ríos.

Tras sacarse selfies con sus amigas, Soledad Cima, que se vino desde Lima, Perú, contó: “Es la primera vez que vengo y me sorprendió la gran organización del lugar, pude ingresar súper rápido. El hipódromo de San Isidro es muy lindo, amplio y seguro. Los felicito”.

Entre los artistas más destacados se presentaron Twenty One Pilots, Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Lenny Kravitz, Paulo Londra, Troye Sivan y Fito Páez.

Uno de los organizadores de Lollapalooza Argentina, Diego Finkelstein, expresó: “El éxito de este festival es fruto del trabajo que hacemos durante todo el año en forma coordinada con el Municipio de San Isidro y el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que todos los espectadores puedan vivir una experiencia única en el hipódromo. Lollapalooza no para de crecer y vamos a seguir desarrollándolo en San Isidro, porque sin dudas es el mejor lugar para este festival”.

Además, hubo 200 contenedores de 1000 litros, entre verdes -residuos- y amarillos -plástico- y 240 contenedores de 240 litros. Y para garantizar que el ruido no excede los límites permitidos se realizaron mediciones de impacto acústico, previo y durante el evento.

“Se hizo un trabajo muy serio y coordinado junto con los organizadores, el gobierno provincial y nacional, para que todo salga perfecto y que no haya inconvenientes. Los controles funcionaron, los servicios de transporte intensificaron y ampliaron sus servicios. Se realizó un festival multitudinario en paz para toda la familia”, afirmó el intendente Gustavo Posse.