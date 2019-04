La tarjeta “Mi San Martín” es personalizada con nombre y apellido, no tiene vencimiento ni costo alguno de mantenimiento.

Además, entre las promociones destacadas, podrán acceder a un 20 por ciento off en las cargas de Estacionamiento Medido, en todos los comercios y medios de pago; y la bonificación del 100 por ciento en la cuota 10 en la credencial y matrícula del gimnasio SportClub, sobre el Boulevard Ballester.